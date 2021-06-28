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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев вернулся в Кыргызстан

Депутат парламента Алиярбек Абжалиев вернулся в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что накануне вечером нардеп пересек границу Казахстана с Кыргызстаном через пункт пропуска «Ак-Жол». Пока неизвестно, вызывали ли его на допрос в ГКНБ.

Напомним, АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. По версии следствия, работая на госслужбе, он приобрел активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ.

В январе Алиярбек Абжалиев вылетел по маршруту Бишкек — Стамбул.

Алиярбек Абжалиев — сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери бывшего президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199068/
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