Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа

В Кыргызстане в рамках трансформации вузовской системы в модель «Университет 4.0» вузы хотят разделить на два типа. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Нурдан Омуров.

По его словам, у ведомства есть намерение идентифицировать вузы: одни будут сосредоточены на подготовке кадров для рынка труда, другие — на проведении исследований и инновациях.

«Сегодня есть большие вузы, где много исследовательского компонента, а есть карликовые, но они хорошо, грамотно справляются с подготовкой профессиональных кадров для определенных секторов. Поэтому, на наш взгляд, требования проведения трансформации должны быть дифференцированными», — отметил Нурдан Омуров.