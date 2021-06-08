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Общество

Низкая цена на перерегистрацию авто. Документы подали уже 8 тысяч граждан

С 1 июня на территории страны стартовала национальная кампания по перерегистрации автотранспортных средств. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора ГУ «Унаа» при ГРС Бакытбек Шералиев.

По его словам, цель акции — удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию авто.

«Сейчас в случае перерегистрации автомототранспортных средств граждане будут оплачивать бланк свидетельства о регистрации авто и услуги государственной регистрации. Оплата с 1 июня до 31 декабря фиксированная. Это 460 сомов, если государственный регистрационный знак не подлежит замене. В случае изменения государственного регистрационного знака — 1 тысяча 360 сомов», — рассказал замдиректора «Унаа».

Он отметил, что акция касается только перерегистрации авто. «Первичной регистрации национальной кампании это не касается», — подчеркнул Бакытбек Шералиев.

Он уточнил, что с 1 по 7 июня для получения услуг по перерегистрации автомобилей в местные регистрационные отделы обратились около 8 тысяч граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196817/
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