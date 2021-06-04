Забастовка маршруток в Бишкеке. Автобусы предоставили и активисты столицы

В столице продолжают курсировать бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, по маршруту № 100 курсируют автобусы, предоставленные министерствами внутренних дел и обороны. 18-местный бус от футбольного клуба «Алга» и транспорт от «Оптима банка» развозят пассажиров по маршруту № 214. По маршруту № 240 временно курсируют два автобуса от Западного автовокзала и два автобуса рынка «Мадина». По маршруту № 211 ездит автобус, предоставленный нашим горожанином. По улице Ахунбаева, проспектам Чуй и Манаса, улице Байтика Баатыра горожан развозят четыре автобуса от активистов столицы.

Читайте по теме Забастовка продолжается. Водители маршруток снова не вышли на линии

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и троллейбусное управление работают в усиленном режиме. На линии сегодня вышли 118 автобусов и 135 троллейбусов.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.