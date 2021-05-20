В Кыргызстане можно будет найти работу при помощи мобильного приложения

В Кыргызстане разработано приложение для поиска работы с поддержкой искусственного интеллекта IshTapp. Об этом сообщает ПРООН.

По ее данным, приложение призвано помочь соискателям в поиске работы, а работодателям в свою очередь найти сотрудников. Создателем является ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии.

Соискатель из любого региона страны может зарегистрировать свою учетную запись в приложении, добавить, изменить или удалить свое резюме и даже напрямую пообщаться с работодателем. Аналогичные возможности и у компаний, которые ищут сотрудников.

Они могут в режиме реального времени добавлять, редактировать и удалять вакансию, если она является неактуальной. Кроме того, с помощью IshTapp пользователи могут получить доступ к бесплатным учебным курсам.

Принцип поиска работы основан на социальной сети Tinder. При свайпе направо соискатель дает знать, что он заинтересован данной вакансией, налево означает неинтересно. На основе этих данных искусственный интеллект считывает предпочтения соискателя и выдает лишь то, что для них привлекательно. По словам разработчиков приложения IshTapp, их целью было создать удобное и функциональное приложение с лучшими вакансиями в Кыргызстане в режиме реального времени.

Приложение имеет аналитическую систему на основе интеллекта, которая показывает пользователям только актуальные вакансии. Онлайн-платформа позволяет в кратчайшие сроки найти наиболее подходящих работодателей или соискателей.

Согласно последним сведениям, около 22 процентов семей заявили, что один из домочадцев остался безработным или был вынужден вернуться из-за границы из-за потери работы.