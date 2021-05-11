Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева

Верховный суд отменил приговор в отношении брата беглого президента Курманбека Бакиева Каныбека Бакиева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что такое решение принято 27 апреля. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Джалал-Абадский городской суд с формулировкой «в связи с неполным исследованием материалов уголовного дела, допущенными процессуальными нарушениями, а также из-за несоответствия выводов судов с фактическими обстоятельствами дела при вынесении приговоров судов первой и апелляционной инстанций».

Кассационное представление прокуратуры было удовлетворено.

Кассационная жалоба адвоката в защиту интересов Бакиева Каныбека Салиевича о полном его оправдании оставлена без удовлетворения.

Напомним, Каныбек Бакиев в 2005 году занимал пост главы Ырысского айыльного аймака Сузакского района. Он являлся председателем комиссии по распределению земельных участков. По версии следствия, участки были выданы гражданам, которые не являются местными жителями.

Известно, что Каныбек Бакиев фигурирует в уголовном деле по апрельским событиям 2010-го.

В марте 2020 года Джалал-Абадский городской суд признал его виновным по статье «Злоупотребление должностным положением» и приговорил к шести годам лишения свободы.

Вторая инстанция в декабре 2020-го изменила этот приговор и оштрафовала Каныбека Бакиева на 4 миллиона сомов.