Ситуация на границе. Патрулирование нарядами осуществляется по всей линии

На 17.00 4 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник информационно-аналитического отдела Пограничной службы ГКНБ Мирзамир Сыдыков.

По его словам, сейчас для урегулирования обстановки на государственной границе проводится встреча аппаратов пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Продолжается работа по обезвреживанию ранее неразорвавшихся снарядов.

«Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Части и соединения Погранслужбы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме», — рассказал Мирзамир Сыдыков.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.