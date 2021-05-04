Ситуация на границе. В Баткенской области работают 8 из 72 автобусных маршрутов

На сегодня по Баткенской области функционируют только 8 из имеющихся 72 автобусных маршрутов. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, в Лейлекском районе работает пять маршрутов: Интернационал — Даркум, Интернационал — Башкент, Моргун — Арка, Исфана — Арка и Интернационал — Кайрагач. В Баткенском районе действуют маршруты Баткен — Исфана, Баткен — Ак-Сай и Баткен — Кок-Таш.

«Маршруты не функционируют временно в связи с тем, что жители пока не полностью возвратились к месту жительства. По мере возвращения все автобусные маршруты полностью возобновят работу в прежнем режиме», — рассказал Нурланбек Кайынбаев.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 33 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.