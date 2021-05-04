18:41
USD 84.80
EUR 102.18
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В Баткенской области работают 8 из 72 автобусных маршрутов

На сегодня по Баткенской области функционируют только 8 из имеющихся 72 автобусных маршрутов. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, в Лейлекском районе работает пять маршрутов: Интернационал — Даркум, Интернационал — Башкент, Моргун — Арка, Исфана — Арка и Интернационал — Кайрагач. В Баткенском районе действуют маршруты Баткен — Исфана, Баткен — Ак-Сай и Баткен — Кок-Таш.

«Маршруты не функционируют временно в связи с тем, что жители пока не полностью возвратились к месту жительства. По мере возвращения все автобусные маршруты полностью возобновят работу в прежнем режиме», — рассказал Нурланбек Кайынбаев.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 33 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192871/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Ситуация на границе. Виновных должна найти комиссия, считает депутат
Ситуация на границе. Патрулирование нарядами осуществляется по всей линии
Это не контрабанда. В ГКНБ отреагировали на видео с бензовозами вблизи границы
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
Ситуация на границе. Кыргызстан не ратифицировал Римский статут
Ситуация на границе. Из зоны конфликта эвакуировано больше 40 тысяч людей
Ситуация на границе. МЧС опровергает информацию о нехватке гумпомощи
Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 120 жилых домов
Для пострадавших в Баткенской области собрано больше 570 тонн гумпомощи
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева предынфарктное состояние&nbsp;&mdash; заявляет адвокат У Алмазбека Атамбаева предынфарктное состояние — заявляет адвокат
В&nbsp;Кыргызстане перестал работать Facebook В Кыргызстане перестал работать Facebook
Ситуация на&nbsp;границе. В&nbsp;селе Арка граждане Таджикистана снесли несколько домов Ситуация на границе. В селе Арка граждане Таджикистана снесли несколько домов
Бизнес
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
4 мая, вторник
18:31
У ошанки сгорел дом. Государственная страховая компания выдала 397 тысяч сомов У ошанки сгорел дом. Государственная страховая компания...
18:14
Ситуация на границе. В Баткенской области работают 8 из 72 автобусных маршрутов
18:03
Убийство Айзады. В ГУВД прокомментировали заявление адвоката об изнасиловании
17:58
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
17:53
Коррупция в аэропорту. Ксению Барабаш отпустили под домашний арест