Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди

В Кыргызстане в некоторых районах Таласской, Чуйской, южных областей дожди. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +29 градусов. Вечером возможен дождь.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +12, днем до +28 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +26 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +27 градусов.