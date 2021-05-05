22:12
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди

В Кыргызстане в некоторых районах Таласской, Чуйской, южных областей дожди. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +29 градусов. Вечером возможен дождь.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +12, днем до +28 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +26 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192842/
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 мая: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 мая: осадки не ожидаются
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: днем будет жарко
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 2 мая 1948 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 1 мая 1961 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: дожди не ожидаются
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 апреля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 апреля: днем будет жарко
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
5 мая, среда
22:00
Чудаки парковки. На улице Токтогула просят поставить бордюры от нарушителей Чудаки парковки. На улице Токтогула просят поставить бо...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди
20:07
Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат
19:49
В столичном парке вырубили четыре дерева, чтобы установить батут
19:15
Дайверы на Байкале сняли на видео странный лед: словно миллионы игл