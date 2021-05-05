Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди

В Кыргызстане в некоторых районах Таласской, Чуйской, южных областей дожди. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +29 градусов. Вечером возможен дождь.
В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +12, днем до +28 градусов.
В Нарынской области +5 ночью и +26 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +24 градуса.
В Таласской области температура ночью +10, днем +27 градусов.