Со слезами на глазах. «Хор Турецкого» и Soprano исполнили в Бишкеке песни Победы

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся концерт «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano «Песни Победы».

Открыла концерт заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Салтанат Аманова, которая поздравила зрителей с наступающим Днем Победы.

Близкие каждому песни военных лет — «Хотят ли русские войны», «Катюша», «Смуглянка», «Бухенвальдский набат», «День Победы» и другие прозвучали в Бишкеке.

Зрители не могли усидеть на месте, пританцовывали и подпевали любимым артистам.

Помимо песен о победе, гости исполнили композицию Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», песни «Каракум» («Кара-кара-карантин», — пели артисты, изменив куплет актуальным словом), «Солнечный круг», а также «Люди в белых халатах», посвященную медикам. Во время исполнения последней зрители в зале встали, таким образом выражая благодарность врачам за работу. На большом экране менялись фотографии людей в белых халатах, которые боролись и продолжают бороться с пандемией. Слезы трудно было сдержать даже рядом стоящему парню, который привел на концерт бабушку.

Стоить отметить и потрясающую сценографию. Свет, экран с атмосферными кадрами, театральная игра артистов сделали выступление еще трогательнее.

Когда звучала песня «Солнечный круг», на сцену попросили выйти детей. Их оказалось немало, некоторые с радостью подпевали. Им теперь будет что вспомнить и рассказать одноклассникам. «Если на вашем концерте дети, у вас будет обеспеченное будущее», — пошутил Михаил Турецкий.

На сцену под бурные овации вышли и ветераны войны, которые поздравили присутствующих с наступающим праздником и поблагодарили артистов на концерт. Зрители стоя аплодировали героям.

Михаил Турецкий с коллективом в Бишкеке уже не первый раз. «Я была на прошлом концерте «Хора Турецкого» и приду обязательно на следующий! Каждое их выступление — это праздник для нас. Прекрасные голоса, красивые мужчины, любимые песни», — поделилась впечатлением зрительница.

Стоить отметить, что в Бишкек приехал и женский коллектив «Хора Турецкого», который стал не только украшением выступления, но и добавил искренности.

«Свободный и сильный Кыргызстан! Мы вместе победили фашизм. Мы должны быть вместе, чтобы развивать мосты дружбы. Самое ценное, что мы можем оставить своим детям, — это мирное небо над головой», — отметил Михаил Борисович. И последние слова вчера прозвучали для кыргызстанцев по-особенному. На глазах опять появились слезы.

«Песни Победы» — проект арт-группы «Хор Турецкого», запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. С 2018 по 2020 год при поддержке правительства Москвы, МИД и минкультуры РФ концерты состоялись в 16 странах. Он направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков и событиях Великой Отечественной войны.

После концертов в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане «Хор Турецкого» и Soprano отправятся в Сербию.

«Помним прошлую нашу встречу в Бишкеке, надеемся на такой же теплый прием и сегодня», — отметил перед концертом солист Павел Беркут. Хочется верить, что вчерашний концерт «Хора Турецкого» и Soprano будут вспоминать так же, с добрыми чувствами.