Горожане оштрафованы на 886 тысяч сомов за повреждения дорог

С начала года предприниматели и горожане оштрафованы на 886 тысяч сомов за повреждение дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба санитарно-экологической инспекции мэрии.

По ее данным, специалисты СЭИ обсудили план работы по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах.

«С наступлением теплой погоды увеличилось количество земляных работ. К сожалению, многие горожане, предприниматели проводят работы, не получив разрешения, и не восстанавливают выкопанные участки, тем самым нарушая правила благоустройства», — говорится в сообщении.

Так, с начала года инспекторы за повреждение дорожных сооружений составили 62 протокола по статье 119 Кодекса о нарушениях на сумму 886 тысяч 100 сомов.

В СЭИ просят граждан соблюдать чистоту и порядок возле своих домов и офисов.