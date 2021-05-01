Ситуация на границе. Минздрав озвучил фамилии погибших (список)

В ходе инцидента на границе с Таджикистаном погибли 33 кыргызстанца. В Министерстве здравоохранения и социального развития назвали их фамилии.

Список погибших жителей:

Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Кара-Бак;

Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду;

Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель Баткена;

Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш;

Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель Баткена;

Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель Кадамджая;

Рашид Усон уулу, 1973 года рождения, житель Баткена;

Жамшит Ганиев, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак;

Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел;

Мидин Махмадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум;

Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель Баткена;

Чынгыз Темирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум;

Салим Бактияров, 1963 года рождения, житель села Кызыл-Бел;

Тынчтыкбек уулу Эргешали, 1991 года рождения, житель села Кара-Бак;

Турдубай Саттаров, 1988 года рождения, житель села Кара-Бак;

Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол;

Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум;

Мурзабек Абдурахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум;

Абдывахап уулу Султанбек, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол;

Омурбек Бахридем уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол;

Мооланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер;

Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель Баткена;

Доолатбек Жигитали уулу, 1998 года рождения, житель села Кара-Бак;

Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол;

Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай;

Шумкарбек Арыпбай уулу, данные не предоставлены;

Аманидин Асанов, 1972 года рождения, данные не предоставлены;

Пахлаван Ражаматов, 1991 года рождения, житель села Интернационал;

Махмутжан Кудайбердиев, 1966 года рождения, житель села Интернационал;

данные одного погибшего неизвестны.

Список погибших военных в Баткенской области:

капитан Нурсултан Манасбек уулу, уроженец села Авлетим Джалал-Абадской области, 28 лет;

прапорщик Бекзат Юлдашев, уроженец Исфаны Лейлекского района, 29 лет;

капитан Эсентур Кубанычбеков, уроженец села Ак-Муз Нарынской области, 28 лет.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.