Ситуация на границе. Минздрав озвучил фамилии погибших (список)

В ходе инцидента на границе с Таджикистаном погибли 33 кыргызстанца. В Министерстве здравоохранения и социального развития назвали их фамилии.
Список погибших жителей:
- Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Кара-Бак;
- Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду;
- Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель Баткена;
- Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш;
- Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель Баткена;
- Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель Кадамджая;
- Рашид Усон уулу, 1973 года рождения, житель Баткена;
- Жамшит Ганиев, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак;
- Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
- Мидин Махмадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум;
- Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель Баткена;
- Чынгыз Темирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум;
- Салим Бактияров, 1963 года рождения, житель села Кызыл-Бел;
- Тынчтыкбек уулу Эргешали, 1991 года рождения, житель села Кара-Бак;
- Турдубай Саттаров, 1988 года рождения, житель села Кара-Бак;
- Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
- Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум;
- Мурзабек Абдурахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум;
- Абдывахап уулу Султанбек, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
- Омурбек Бахридем уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол;
- Мооланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер;
- Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель Баткена;
- Доолатбек Жигитали уулу, 1998 года рождения, житель села Кара-Бак;
- Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол;
- Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай;
- Шумкарбек Арыпбай уулу, данные не предоставлены;
- Аманидин Асанов, 1972 года рождения, данные не предоставлены;
- Пахлаван Ражаматов, 1991 года рождения, житель села Интернационал;
- Махмутжан Кудайбердиев, 1966 года рождения, житель села Интернационал;
- данные одного погибшего неизвестны.
Список погибших военных в Баткенской области:
- капитан Нурсултан Манасбек уулу, уроженец села Авлетим Джалал-Абадской области, 28 лет;
- прапорщик Бекзат Юлдашев, уроженец Исфаны Лейлекского района, 29 лет;
- капитан Эсентур Кубанычбеков, уроженец села Ак-Муз Нарынской области, 28 лет.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.