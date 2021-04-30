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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из Баткена в Бишкек перевезут еще 17 пострадавших

Из Баткенской области в Бишкек сегодня планируется перевезти еще 17 пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, всего пострадали 134 человека, 13 погибли, в том числе ребенок.

Ализа Солтонбекова напомнила, что вчера 25 пострадавших были доставлены в столицу. В Баткен выехали специалисты из Оша, Бишкека и Таласа.

«В Баткенской и других областях организации здравоохранения переведены на усиленный режим, подготовлены свободные койки. Сформирован резерв медиков, которые при необходимости будут отправлены в столицу», — отметила она.

Ализа Солтонбекова добавила, что сегодня в Баткен выехала группа специалистов Республиканского центра психического здоровья для оказания психологической и психотерапевтической помощи жителям. Кроме того, в Исфану вылетят девять медицинских специалистов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. В Государственной пограничной службе ГКНБ сообщили, что 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, трое скончались.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192285/
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