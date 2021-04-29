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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Содержался в ИВС девять месяцев. Суд постановил: выплатить компенсацию

Джалал-Абадский областной суд вынес решение о выплате компенсации в миллион сомов за нарушение прав человека. Об этом сообщают юристы правозащитной организации «Справедливость».

По их словам, такую сумму потребовал житель Узгенского района 27-летний А.Асанов от ответчика — Ноокенского районного управления отдела казначейства Минфина «за нарушение права на гуманное отношение и уважение достоинства, присущего человеческой личности».

Истец в течение девяти месяцев содержался в ИВС ОВД Ноокенского района (по закону пребывание в ИВС не должно превышать 48 часов. — Прим. 24.kg).

Он содержался в антисанитарных условиях, у него не было доступа к воде. Полностью отсутствовала связь с внешним миром. В обоснование своего заявления истец привел ответы Ноокенской районной прокуратуры, которые подтвердили факт нарушения его прав.

К моменту подачи иска заявитель не являлся обвиняемым по уголовному делу за вымогательство и он не был осужденным.

Ноокенский районный суд отказался принять исковое заявление. Однако судейская коллегия Джалал-Абадского областного суда по гражданским и экономическим делам отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд, назвав основания, по которым суд первой инстанции отказал в принятии заявления Асанова, ошибочными, а доводы частной апелляционной жалобы нашедшими свое подтверждение.

Таким образом, суд признал, что сотрудники ИВС превысили свои полномочия и потерпевший получит компенсацию в качестве возмещения морального вреда.

Правозащитники посчитали, что это решение создало прецедент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191937/
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