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Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Дело закрыто. Суд поддержал обращение адвокатов Матраимова об отзыве исков к СМИ

Свердловский районный суд Бишкека поддержал ходатайство адвокатов Райымбека Матраимова об отзыве исковых требований к журналистам.

Ранее бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов отказался от претензий к «Азаттыку», журналисту Али Токтакунову, Kloop и 24.kg.

Председательствующая на процессе Жылдыз Ибраимова вынесла определение, в котором говорится, что суд принял отказ истцов и прекратил производство по делу.

Истцами, напомним, выступали депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова. Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191706/
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