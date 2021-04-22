В Минэнерго рассказали, как подсчитали новые тарифы на электричество

Министр энергетики и промышленности рассказал, как рассчитывались новые тарифы на электроэнергию.

Кубанычбек Турдубаев напомнил, что для малообеспеченных граждан предлагается установить тариф 74,2 тыйына, для жителей отдаленных и горных районов — 1 сом 4 тыйына, для обеспеченных граждан — 1 сом 48 тыйынов. Кроме того, зимой при потреблении свыше 1 тысячи киловатт-часов будет применяться тариф 2,29 сома.

Для промышленных предприятий новый тариф составит 2,38 сома, для золоторудных компаний и майнинга криптовалют — 4,76 тыйына. Для общественного транспорта, который работает на электричестве, тариф составит 1,68 сома, насосных станций — 1,48 сома.

«В тарифе 1 сом 48 тыйынов не учитываются покупка электроэнергии, дополнительные расходы на приобретение топлива при увеличении генерации на ТЭЦ Бишкека. Он не учитывает основные выплаты по внешним кредитам и займам. А вот тариф 2,29 сома — прогнозная цифра. Она была рассчитана, исходя из расходов энергокомпаний на 2022 год. В него включены траты на импорт электроэнергии, допрасходы, связанные с генерацией, и среднее значение, учитывая основные выплаты по внешнему долгу», — рассказал Кубанычбек Турдубаев.

Тариф 74 тыйына — это ровно половина от платы для обеспеченных граждан. Ранее применялись механизмы предоставления скидок отдельным категориям граждан, которые решили сохранить.

Для промышленности тариф увеличится совсем немного — с 2,24 сома до 2,38 сома. Это поправка на коэффициент инфляции.

«Умеренный рост по промышленности связан с тем, что мы заинтересованы в промышленном росте. Мы хотим создать для этого сектора максимально комфортные условия, чтобы развивать его. Тариф в 1 сом 4 тыйына тоже появился не просто так. Раньше у нас были отдельные тарифы для граждан из горных и труднодоступных регионов. Они были установлены на уровне себестоимости выработки на каскаде Токтогульских ГЭС. Тариф 1 сом 4 тыйына — это себестоимость выработки на электростанциях без учета расходов ТЭЦ Бишкека и Оша», — заключил министр.