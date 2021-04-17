День цирка. Как в Кыргызстане постепенно исчезает искусство

Ежегодно в третью субботу апреля все мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают веселый праздник — Международный день цирка.

Красивые акробаты, забавные клоуны, бесстрашные дрессировщики, экзотические животные, буйство света, музыки и увлекательная история. Цирк считается частью культурного воспитания детей, но, к сожалению, несколько лет подряд спрос на представления падает.

Журналист 24.kg посетила единственный в стране цирк имени Абубакира Изибаева и выяснила, в каком состоянии он находится.

Уйти нельзя выжить

Есть и те, кто устал бегать на две-три работы, бросил все и уехал за границу на заработки.

Средняя зарплата артиста цирка — 4 тысячи сомов. На эту сумму должны выживать и молодые артисты, и люди с большим опытом. Сотрудники цирка вынуждены искать подработки, чтобы как-то прокормить семьи. Кто-то тренер в фитнес-клубе, кто-то выступает на частных мероприятиях, третьи и вовсе не по специальности.

Одна из тех, кто вынужденно попрощалась с любимой работой, — Светлана Торопова. Всю жизнь она посвятила спортивной гимнастике и 23 года выступала в цирке, но три года назад уволилась.

«Спортивной гимнастикой я занималась с пяти лет. Меня пригласили в государственный цирк сразу после окончания училища. Первое выступление меня затянуло, так и осталась на 23 года. Бросить любимую работу вынудила только мизерная зарплата. Я получала 5 тысяч сомов, представляете? Когда меня пригласили в Турцию в качестве тренера, я согласилась. За рубежом ценят работу циркачей, зарплата минимум $300», — рассказала гимнастка.









По ее словам, в цирке остаются только фанаты своего дела. Они полностью отдают себя искусству, трудятся и достойно представляют страну на многих международных фестивалях циркового искусства, завоевывая награды и симпатию зрителей.

Артисты делают невероятные трюки и шоу, однако в цирке нет условий, чтобы исполнить эти номера.

«Сейчас много молодых, талантливых и амбициозных артистов, которые хотят творить. Очень важно, чтобы государство их как-то поддержало, пока они не угасли. Артисты прикладывают столько усилий, делают невероятные вещи, но чтобы показать шоу, необходимо соответствующее освещение, которого у нас нет. Например, в цирке Туркменистана условия, как в сказке. Там хочется все время находиться», — рассказала Светлана Торопова.

Фото Светланы Тороповой. Светлана Торопова с ученицей



Сейчас она работает тренером в спортивно-оздоровительном центре профсоюзов. Обучает детей спортивной и художественной гимнастике. Однако признается, что хочет вернуться в цирк.

Я очень хочу в цирк, я люблю это искусство. Хочу продолжить выступать и дарить людям радость, но пока не знаю, как сложатся обстоятельства. Порой хочется выступать за аплодисменты зрителей. Мне не хватает этих эмоций и адреналина. Светлана Торопова







Цирк без животных

В государственном цирке имени Абубакира Изибаева хотел работать и заслуженный артист Египта Хамада Кута. Дрессировщик животных влюблен в Кыргызстан и соглашался работать за маленькую оплату. Однако ему отказали.

По словам заместителя директора цирка Рыскула Боронбаева, причиной послужило отсутствие финансирования. Кыргызстанский цирк не имел возможности содержать животных Хамада Куты.

«У него 10 тигров и львов. Для государства это слишком затратное удовольствие. Только тигр в день съедал 5 килограммов мяса», — отметил замдиректора.

В цирке только семь лошадей. Но они не вызывают интереса у зрителей. Больше всего людям нравится шоу с хищниками.





«Цирк без животных — не цирк. Нам нужны хотя бы те животные, которые доступны: два верблюда, два яка, два козленка, которые легко поддаются дрессировке. Кошки, собаки, можно купить и обезьян. Все это обошлось бы в 500 тысяч сомов. Можно поставить хорошее представление. У нас есть профессиональные дрессировщики», — рассказал Рыскул Боронбаев.

Последний в списке

Единственный цирк в Кыргызстане построили 45 лет назад. За это время в здании ни разу не делали капитального ремонта. По словам директора цирка Фархада Бекманбетова, администрация неоднократно обращалась в Минкультуры с вопросом реконструкции.

«В 2019 году составили смету и обратились в Минкультуры. Тогда нам сказали, что ремонтируют Театр оперы и балета, затем реконструируют кыргызский и русский драмтеатры, и только потом доберутся до цирка. Однако из-за пандемии коронавируса до нас так и не добрались», — сказал он.

В здании цирка недавно сделали косметический ремонт на 4 миллиона сомов: заменили систему освещения, починили нерабочие туалеты, побелили кабинеты и конюшню. Но этого недостаточно.

«Необходимо сейчас начать капитальный ремонт, который обойдется в $2 миллиона», — заметил директор.

В цирке нет условий не только для артистов, но и для зрителей. При входе в здание чувствуется едкий и неприятный запах из-за устаревшей вентиляционной системы. Зимой в зале люди сидят в верхней одежде, потому что холодно из-за отсутствия отопления. Кресла — деревянные и жесткие.