Шпионы и изменщики. Кого и за что в Кыргызстане обвиняют в госизмене

Статья Уголовного кодекса «Государственная измена», к счастью, настолько редко применяется на практике, что каждый случай, о котором узнают СМИ, становится резонансным. Юристы отмечают, что по сути статьи «Шпионаж» и «Госизмена» аналогичны. Отличие лишь с том, что шпионами по УК признают иностранцев.

24.kg напоминает, на кого в Кыргызстане возбуждали уголовные дела за столь тяжкие преступления.

Первый

Первое в истории независимости страны уголовное дело по государственной измене было возбуждено в 2004 году.

«Шпионом» оказался сотрудник Пограничной службы Кельсинбек Акималиев.

По версии следствия, Кельсинбек Акималиев сфабриковал улики, давшие спецкомиссии Жогорку Кенеша основания обвинить спецслужбы в незаконном прослушивании депутатских кабинетов с 2001 года и шпионаже за иностранными организациями.

Кельсинбек Акималиев якобы передал сведения нардепам от оппозиции Алишеру Абдимомунову и Исмаилу Исакову.

В итоге его приговорили к штрафу в размере 20 тысяч сомов.

Китайское дело

В 2007-м по подозрению в госизмене ГКНБ задержал консультанта пресс-службы парламента Жыпаркуль Арыкову. Вместе с ней по делу проходил гражданин Китая.

Как сообщал ГКНБ, Жыпаркуль Арыкова была завербована иностранной разведкой и неоднократно за деньги передавала важные сведения.

За сотрудницу пресс-службы парламента тогда вступились журналисты и правозащитники. Они усомнились в том, что у следствия достаточно доказательств по делу, ведь законопроекты обсуждаются в ЖК публично и не являются секретом.

Спустя год суд снял с сотрудницы Жогорку Кенеша обвинения в госизмене. Ее осудили на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении по статье «Передача или сбор с целью передачи сведений, составляющих служебную тайну». Гражданина Китая Усека Исмаила приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж.

Офицерское дело

В 2007 году по обвинению в госизмене были задержаны бывший сотрудник главного разведывательного управления Минобороны Валерий Пацула и действующие сотрудники ГКНБ Александр Гриб, Максат Мамырканов и Владимир Бережной.

По версии следствия, обвиняемые якобы собирали и передавали секретные данные одному из сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Пацулу и Бережного признали виновными. Их приговорили к 13 и 14 годам колонии соответственно. В отношении двух других — Гриба и Мамырканова — суд переквалифицировал обвинение в госизмене на статью «Разглашение государственной тайны». Их приговорили к четырем годам лишения свободы.

Адвокат Чолпонбек Айтбаев отмечал, что в действиях обвиняемых нет состава преступления. По его данным, гособвинение предоставило материалы, опубликованные в СМИ и интернете. То есть статьи, не имеющие ничего общего с государственными тайнами и секретами.

В итоге, несмотря на доводы адвокатов, Верховный суд оставил в силе жесткие приговоры предыдущих инстанций.

Московский шпион

Кыргызстанцев за столь тяжкое преступление судят не только на родине.

В 2014 году в Москве по обвинению в шпионаже уроженца Кыргызстана Рустама Хайбулина приговорили к 17 годам тюрьмы.

По версии следствия, он шпионил в пользу Кыргызстана. Известно, что он 1989 году окончил Челябинское высшее командное танковое училище. Отслужив несколько лет, сдал российский паспорт и вернулся на родину, где служил в ГКНБ.

Через много лет, будучи военным пенсионером, он с семьей решил вернуться на постоянное место жительства в Россию, но был задержан и обвинен в государственной измене.

Дело чиновника

В 2014 году сотрудниками ГКНБ задержан сын экс-премьер-министра Амангельди Муралиева Алтынбек Муралиев. Ему предъявили обвинение по статье «Передача или сбор с целью передачи иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну» УК КР.

На тот момент Алтынбек Муралиев работал заведующим отделом международного сотрудничества аппарата правительства. Следствие по этому делу длилось полгода. По некоторым данным, Муралиев-младший передавал секретные сведения иностранцам.

Бывший чиновник вину отрицал. По данным адвокатов, представлявших тогда его интересы, следствие не установило людей, которым чиновник передавал какую-либо информацию. Единственный факт, выявленный следователями, по мнению защиты, — нарушение при работе с секретными документами.

В итоге в 2016 году Первомайский районный суд Бишкека приговорил Муралиева к 12 годам лишения свободы, а вторая инстанция ужесточила это наказание, определив срок лишения свободы 22 года.

После вступления в силу нового уголовного законодательства Бишкекский горсуд пересмотрел дело Муралиева. В 2019 году срок заключения сыну бывшего главе кабмина сократили на семь лет. Спустя некоторое время его перевели в колонию-поселение.

Арест политолога

13 апреля 2021 года ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан по подозрению в госизмене. Позже стало известно, что одним из задержанных является известный политолог Марат Казакпаев, а вторым — экс-глава казахской диаспоры в КР Марат Токтоучиков.

Общественности непонятно, как политолог может быть государственным изменником.

Марат Казакпаев не является госслужащим, доступа к секретным материалам он не имеет.

Подробности уголовного дела не раскрываются. ГКНБ объясняет: материалы засекречены. Первомайский районный суд Бишкека взял под стражу Марата Казакпаева и Марата Токтоучикова до конца срока следствия.

Шпионаж и государственная измена относятся к тяжким преступлениям. Все уголовные дела подобного рода имеют гриф «Секретно». Доказать причастность человека к шпионажу сложно. Эксперты считают, что Кыргызстан географически удобно расположен для многих близ расположенных стран, соответственно, каждой из них важно получать определенную секретную информацию.

Однако, анализируя данные о вышеперечисленных делах, понимаешь, что на шпионаж и госизмену они не тянут.