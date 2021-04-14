Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР

Вторым задержанным по делу о госизмене является экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что он вместе с политологом Маратом Казакпаевым находится в ИВС СИЗО ГКНБ. Завтра суд изберет им меру пресечения.

Напомним, накануне ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев. Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные не сообщается.