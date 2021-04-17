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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 17 апреля 1980 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 17 апреля 1980 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33 градуса.

Самым холодным 17 апреля было в 2003-м, когда температура составила −5,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года со средней температурой +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1855-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 17 апреля ночью в Бишкеке ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +8-10 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +21-23 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190326/
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