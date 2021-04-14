Никаких витаминов и лекарств! Как вернуться к жизни после COVID-19

Многие кыргызстанцы, перенесшие коронавирус несколько месяцев назад, жалуются на быструю утомляемость, чувство усталости и отсутствие энергии. Одной из причин, по словам медиков, может быть постковидный синдром. Что это такое и как быстрее восстановиться после болезни, 24.kg рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава, профессор Талант Сооронбаев.

— Талант Маратбекович, расскажите о посткоронавирусном синдроме.

— У многих больных, которые перенесли COVID-19, после выздоровления сохраняются некоторые симптомы болезни — слабость, потливость, быстрая утомляемость, кашель, одышка. У кого-то запахи не возвращаются, ухудшаются слух и зрение, повышается уровень сахара в крови, появляются боли в мышцах, грудной клетке, суставах.

Если с момента начала болезни проходит больше трех месяцев и симптомы сохраняются, то у больного постковидный синдром. Он малоизвестен сейчас. Это тоже новый вызов для системы здравоохранения.

— Куда таким пациентам обращаться за помощью?

— К своему семейному врачу. Если же семейный врач видит, что состояние больного серьезное и он сам не справится, то направляет к узким специалистам. Если поражены легкие, есть одышка, низкая сатурация, то к пульмонологам, если сердечная недостаточность — к кардиологам и так далее.

Большинство больных с постковидным синдромом могут лечиться в домашних условиях.

Чтобы семейные врачи и узкие специалисты знали, как вести таких пациентов, разработана пятая версия клинического протокола. В ближайшее время ее должны утвердить в Минздраве. Большая роль отводится реабилитации. Мы объездили практически всю республику с обучающими семинарами, в каждой области создали мультидисциплинарные команды из опытных врачей и медсестер.

— Что предусматривает реабилитация?

— Программа реабилитации будет доступна всем и включает в себя несколько важных элементов здорового образа жизни:

психологическую поддержку;

физическую активность (дозированные нагрузки, ежедневная ходьба на свежем воздухе);

дыхательную гимнастику;

правильное питание и правильный режим сна;

отказ от курения и употребления алкоголя.

У некоторых больных, перенесших двустороннюю пневмонию, развивается хроническая дыхательная недостаточность из-за фиброза легких. Им в программу реабилитации включена длительная кислородная терапия в домашних условиях. Эти пациенты вынуждены более 18 часов в сутки дышать при помощи кислородного концентратора.

Постковидный синдром есть у огромной популяции людей, которых нужно брать на учет. По ним должны вести регистр и тщательное наблюдение. Ведь мы не знаем, что может случиться через год-два. Если это был тяжелый больной, то он должен наблюдаться как минимум пять лет (обследоваться ежегодно, а в некоторых случаях по несколько раз в год).

— Что конкретно им нужно проверять?

— Все индивидуально, исходя из имеющихся симптомов. У многих поражены легкие, остались участки фиброза. Значит, нужно исследовать как минимум два раза в год функцию легких, периодически делать рентген или компьютерную томографию.

Реабилитация должна быть везде — дома, в поликлиниках, стационарах. Кыргызстан должен стать страной, где реабилитация постковидных изменений будет в числе основных приоритетов. Мы над этим работаем.

— Когда начинать реабилитацию?

— С первых дней болезни, включая острый период. Даже если больной находится в реанимации. Реабилитация нужна всем стопроцентно, включая детей и перенесших болезнь в легкой форме.

— Как долго она может продлиться?

— Полный курс рассчитан на шесть недель. Но тяжелые пациенты нуждаются в более длительной реабилитации. Это нужно для оздоровления организма, повышения активности и улучшения качества жизни.

— Откуда население может узнать о программе?

— Сейчас мы создаем команды реабилитации во всех регионах республики, сделаем реабилитацию доступной каждому пациенту. Это не требует денег и дорогого оборудования. Каждый может обойтись подручными средствами. Никто не должен ничего платить. Как только протокол утвердят, информацию, видеоролики, саму программу и телефоны инструкторов распространим в социальных сетях. Каждый нуждающийся сможет получить консультацию по телефону.

Реабилитация — самый эффективный метод вернуть силы и активность. Никаких лекарств, витаминов и антибиотиков не нужно принимать! Нельзя увлекаться лекарствами. Только строго по показаниям и назначению квалифицированных специалистов.

— Может ли COVID-19 привести к инвалидности?

— Да. Но мы будем стараться сделать все, чтобы минимизировать количество случаев инвалидности, связанных с коронавирусной инфекцией. Есть больные с фиброзом легких, хронической дыхательной недостаточностью. Эти люди, естественно, не могут работать и со временем должны, наверное, получать инвалидность. Но даже тяжелые больные должны возвращаться к своей привычной жизни, работать, быть в сообществе, чувствовать себя востребованными. Мы должны быть готовы качественно оказывать помощь постковидным больным.