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Общество

Позовите Кантай! Социальный проект по защите женщин и детей запустили в Бишкеке

В Бишкеке запустили социальный проект «Позовите Кантай!» по защите женщин и детей, находящихся в опасной ситуации. Об этом 24.kg сообщила автор Анна Ильина.

По ее словам, в случае преследования, нападения, нежелательного внимания к женщине или, если потерялся ребенок, можно обратиться в любое заведение по городу, где не откажут в помощи. Необходимо всего лишь сказать кодовую фразу «Позовите Кантай!»

«Подойдя к сотруднику заведения и сказав кодовую фразу, вам окажут моментальную помощь. Он вызовет полицию или скорую помощь, отведет в безопасное место, проводит до такси/остановки, покажет запасной выход или поможет связаться с родными и друзьями. К проекту уже присоединились крупные заведения города: Blockbuster, Madfood, Voice pub, кофейня «Бублик». Все заведения можно найти на карте сайта: www.kantayhelps.com. Хотелось бы охватить всю страну, конечно, для этого нужны волонтеры из других городов, которые смогут размещать стикеры, распространять печатные материалы, обеспечивать информационную поддержку», — рассказала Анна Ильина.

Она также отметила, что кодовая фраза «Позовите Кантай!» придумана не просто так.

«Мы долго думали, потому что очень важно, чтобы сотрудник какого-либо заведения сразу понял, что женщина или ребенок находится в опасности. Мы выбрали имя Кантай, поскольку это редкое кыргызское имя», — сказала Анна Ильина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189843/
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