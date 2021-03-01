17:53
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество
Сюжеты: Радиочастотный скандал, Скандалы с чиновниками

Продажа радиочастот. Экс-руководитель аппарата кабмина отпущен из СИЗО

Экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев, обвиняемый по уголовному дело о продаже радиочастот, отпущен из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, бывшему чиновнику изменили меру пресечения на домашний арест.

В ноябре 2020 года его арестовали. Межведомственная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и АКС ГКНБ ведет досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформлении лицензии на их использование. В рамках этого дела и задержали экс-чиновника.

До ареста Самат Кылжыев сам обратился к Садыру Жапарову, Курманкулу Зулушеву и Камчыбеку Ташиеву с просьбой ускорить расследование дела о незаконной продаже радиочастот.

Известно, что обвинения с него не сняты. Вероятно, он пошел на сделку со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185022/
просмотров: 863
Версия для печати
Материалы по теме
В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
Скандал с радиочастотами. Задержан экс-директор Госагентства связи
Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
Чиновники-уголовники. За что сажают в СИЗО министров и депутатов?
Продажа радиочастот. Завотделом обороны правительства оставили под стражей
Продажа радиочастот. Задержан завотделом обороны аппарата правительства
Продажа радиочастот. Еще двум обвиняемым изменили меру пресечения
Продажа радиочастот. Наталье Черногубовой изменили меру пресечения
Популярные новости
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
17:49
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотировать...
17:48
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
17:44
В Лейлеке дефицит бензина. Глава области рассказал о принимаемых мерах
17:36
Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта
17:21
В Джалал-Абаде начали реализацию проекта «Безопасный город»