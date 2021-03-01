Продажа радиочастот. Экс-руководитель аппарата кабмина отпущен из СИЗО

Экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев, обвиняемый по уголовному дело о продаже радиочастот, отпущен из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, бывшему чиновнику изменили меру пресечения на домашний арест.

В ноябре 2020 года его арестовали. Межведомственная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и АКС ГКНБ ведет досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформлении лицензии на их использование. В рамках этого дела и задержали экс-чиновника.

До ареста Самат Кылжыев сам обратился к Садыру Жапарову, Курманкулу Зулушеву и Камчыбеку Ташиеву с просьбой ускорить расследование дела о незаконной продаже радиочастот.

Известно, что обвинения с него не сняты. Вероятно, он пошел на сделку со следствием.