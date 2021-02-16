МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем при осадках

МЧС предупреждает: в случае обильных осадков казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, 14 февраля на участке прохождения трубопровода питьевой воды для войсковой части Нацгвардии сошел оползень объемом
Выявлено, что длительная фильтрация воды из аварийного питьевого трубопровода войсковой части привела к переувлажнению грунта с последующим образованием оползня.
Отмечается, что трубопровод проложили по вырытой канаве без учета уклона местности, что привело к скапливанию поверхностных вод с дополнительным насыщением влагой склона.
В МЧС добавили, что в будущем может произойти дополнительный сход земли объемом до