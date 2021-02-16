МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем при осадках

МЧС предупреждает: в случае обильных осадков казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 14 февраля на участке прохождения трубопровода питьевой воды для войсковой части Нацгвардии сошел оползень объемом 600 кубометров .

Выявлено, что длительная фильтрация воды из аварийного питьевого трубопровода войсковой части привела к переувлажнению грунта с последующим образованием оползня.

Отмечается, что трубопровод проложили по вырытой канаве без учета уклона местности, что привело к скапливанию поверхностных вод с дополнительным насыщением влагой склона.

В МЧС добавили, что в будущем может произойти дополнительный сход земли объемом до 1 тысячи кубометров .

«В случае прогнозируемых обильных атмосферных осадков в феврале-марте повышенной сейсмической активности скорость смещения будет нарастать. В потенциально опасной зоне находятся казарма, плац, дорога, беседка», — говорится в сообщении.