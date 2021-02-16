13:18
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Общество

МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем при осадках

МЧС предупреждает: в случае обильных осадков казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 14 февраля на участке прохождения трубопровода питьевой воды для войсковой части Нацгвардии сошел оползень объемом 600 кубометров.

Выявлено, что длительная фильтрация воды из аварийного питьевого трубопровода войсковой части привела к переувлажнению грунта с последующим образованием оползня.

Отмечается, что трубопровод проложили по вырытой канаве без учета уклона местности, что привело к скапливанию поверхностных вод с дополнительным насыщением влагой склона.

В МЧС добавили, что в будущем может произойти дополнительный сход земли объемом до 1 тысячи кубометров.

«В случае прогнозируемых обильных атмосферных осадков в феврале-марте повышенной сейсмической активности скорость смещения будет нарастать. В потенциально опасной зоне находятся казарма, плац, дорога, беседка», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183610/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Сбежавшая из зоопарка обезьяна проникла в жилой дом в городе Ош
В Таласской области женщина утонула в пруду, пытаясь спасти трехлетнего сына
В городе Ош произошло землетрясение силой 4 балла
В поселке ГЭС-2 в доме произошел взрыв. Погиб ребенок
Более 230 миллионов сомов потратило МЧС на дезинфекцию и продукты питания за год
В Ошской области произошло землетрясение
В Бишкеке на улице Садыгалиева сгорело складское помещение
В Лебединовке автомобиль упал в БЧК. В МЧС рассказали подробности происшествия
На Иссык-Куле в ДТП погиб 21-летний парень, восемь человек пострадали
Как зимой тренируются водолазы МЧС Кыргызстана
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
16 февраля, вторник
12:52
МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем при осадках МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться п...
12:42
Учителям, зараженным COVID-19 на работе, надбавки не положены. В БГК возмущены
12:39
Возвращение детей в школы и сады. В БГК предложили провести опрос родителей
12:32
В Бишкеке второй день митингуют жители приграничных районов
12:32
Коррупционная схема по сокрытию налогов выявлена в Кыргызстане