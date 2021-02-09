Фальшивые ветераны. Лжеафганец возместил ущерб государству

Уголовное дело в отношении Токторбая Адырова, который представлялся ветераном войны в Афганистане, прекращено. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме Фальшивые ветераны. Военная прокуратура начала еще одно досудебное производство

Уточняется, что лжеафганец полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 108 тысяч сомов.

«Токторбай Адыров признал свою вину. По его словам, он сам подделал себе удостоверение ветерана войны в Афганистане на компьютерной программе. Он возместил ущерб и ходатайствовал о прекращении уголовного дела за истечением срока давности», — сказали редакции.

Член межведомственной комиссии по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами, Абдыгул Чотбаев подтвердил эту информацию. По его словам, ранее Военная прокуратура Ошского гарнизона возбудила в отношении Токторбая Адырова уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Напомним, Токторбай Адыров пользовался удостоверением ветерана войны в Афганистане, которое ему якобы выдал в 2006 году Ошский городской военкомат. Он не значился в списках, по данным военкоматов, в ДРА не служил. При этом Токторбай Адыров проходил лечение в Национальном госпитале, предъявив документ участника войны в Афганистане.