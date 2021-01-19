Мелис Аспеков считает уголовное дело в отношении него надуманным

Задержанный по факту вымогательства денег активист Мелис Аспеков считает возбужденное против него уголовное дело надуманным. Об этом на пресс-конференции заявила его адвокат Назира Абышкаева.

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По ее словам, Аспекова задержали спустя несколько часов после того, как заявитель обратился в ГКНБ.

«Мой подзащитный считает, что уголовное дело в отношении него надуманно. Что касается доходов Мелиса Аспекова, у него имеется подсобное хозяйство. Он живет в частном доме в Аламединском районе, супруга моего подзащитного тоже работает», — сказала Назира Абышкаева.

Брат подозреваемого Азамат Аспеков рассказал, что их семья всегда жила хорошо. В частности, сам Мелис Аспеков учился в Швейцарии, занимался бизнесом. «Мой брат всегда ездил на хороших машинах, Lexus он купил в рассрочку, $65 тысяч еще остался должен», — сказал Азамат Аспеков.

Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Обоих водворили в СИЗО.