Без бумажки не артист! К чему может привести сомнительная инициатива Минкульта

Скандал, развернувшийся вокруг шоу «В пи#ду звезду», может иметь куда более серьезные последствия не только для артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева, но и для всей отечественной эстрады.

Глава Минкульта Нуржигит Кадырбеков, напомним, заявил, что намерен не только добиваться наказания для обоих певцов — вплоть до полного запрета их выступлений, но и планирует разработать и ввести в Кыргызстане лицензии для эстрадных артистов, без которых те попросту не смогут выходить на сцену.

Журналист 24.kg решил разобраться в сложившейся ситуации, а заодно узнать мнение артистов и юристов об этой инициативе.

«Хайпануть», конечно, получилось…

Читателям, не слишком активно следящим за жизнью отечественной эстрады и шоу-бизнеса, напомним, что проект Курала Чокоева, который тот вел на YouTube, представлял собой шоу, в котором несколько юмористов и ведущий приглашали гостей в студию и шутили над ними.

Юмор, граничащий с оскорблениями, и обильное использование нецензурной лексики вызвали среди пользователей Сети бурную реакцию.

Гостями одного из последних выпусков стали заслуженный артист Кыргызстана Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

Фото 24.kg. Кадр из нашумевшего шоу Курала Чокоева

Отметим, что шоу подобного жанра довольно широко распространены в русскоязычном сегменте YouTube. Главная их цель — создать «хайп» и привлечь к себе максимум внимания, а значит, и просмотров, которые можно монетизировать. Чокоев не стал в этом деле первооткрывателем.

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Ярче всех на «нецензурщину» отреагировал назначенный после октябрьских беспорядков главой Минкульта Нуржигит Кадырбеков. Чиновник отчего-то решил извиниться за поступок, к которому ни он, ни возглавляемое им ведомство не имели никакого отношения. Более того, он пообещал наказать автора проекта и его участника.

«Подведомственным медиацентрам поручено не выпускать клипы певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева и направить аналогичные рекомендации независимым СМИ.

В Минкультуры намерены инициировать запрет на их концерты.

Они имеют звания заслуженных артистов. Мы рассматриваем возможность внесения предложения главе государства о лишении их этого звания», — написал у себя на странице в Facebook Кадырбеков, добавив, что певцов лишат ведомственных наград.

Кроме того, чиновник отметил необходимость введения в Кыргызстане обязательного лицензирования певцов.

«Иначе становится обыденным обвинять Министерство культуры за поступки артистов», — подытожил свой гневный пост Нуржигит Кадырбеков.

Курал Чокоев в конечном итоге был вынужден извиниться перед кыргызстанцами за свой проект и удалить все его выпуски, которых, к слову, было опубликовано немного.

Контроль, возможно, нужен, но…

Перспективу выстраиваться в очередь за лицензиями творческое сообщество восприняло неоднозначно. Одни артисты считают, что определенный контроль со стороны государства быть должен, другие, напротив, сравнивают инициативу Минкульта с охотой на ведьм.

Композитор, певец и поэт Эркин Мукашев в разговоре с 24.kg вспомнил, как когда-то начинался его творческий путь. В советское время существовали худсоветы, которым артисты были обязаны представлять свои программы.

Фото из интернета. Эркин Мукашев

«Когда я начал работать в Филармонии в 1979 году, у нас в худсовете сидели мэтры — оперные певцы и композиторы. Мы были государственным ансамблем, и таковы были реалии тех лет. Как и кем сегодня будет проводиться лицензирование негосударственной эстрады — большой вопрос», — говорит Мукашев.

В то же время он согласен с тем, что государству следует следить за качеством современной эстрады.

«Сейчас на сцене развелось столько певцов-однодневок, что просто ужас. Каждый день по телевидению показывают по два-три новых клипа.

На эстраде полным-полно абсолютно посторонних людей, которым на сцене не место. Людям на студиях с помощью программ вытягивают из ничего вокальные партии и с этими фонограммами они катаются по тоям, становясь звездами.

С другой стороны, немало и действительно талантливых ребят. Контроль нужен, но он должен быть обдуманным, не доведенным до крайности и абсурда», — считает композитор.

Более молодое поколение музыкантов думает несколько иначе. Певец Омурбек Жанышов, известный под псевдонимом Омар, уверен — лицензирование артистов пустая трата времени. В современном мире цензура невозможна.

Фото из интернета. Омурбек Жанышов

«Ситуация с этим шоу получилась нехорошая. Я не думаю, что Курал Чокоев хотел, чтобы все так вышло. Он решил попробовать себя в чем-то новом, взял за основу зарубежный шаблон, но не учел менталитет Кыргызстана. Все мы люди, и все мы когда-то в чем-то ошибались. Нельзя подвергать человека гонениям и притеснять его. Я полагаю, он и так уже сделал выводы», — говорит певец.

Министерство культуры, считает он, на волне возмущений действительно может ввести лицензирование. Но сам Омар видит иной выход из ситуации.

На дворе XXI век. Развиты интернет и социальные сети. Лицензиями кого-либо ограничить уже не получится. Мне кажется, что министерству стоит больше работать с артистами. Организовывать творческие встречи и обсуждать такие моменты. От этого пользы будет больше Омурбек Жанышов

Инквизиторы искусства

Особый взгляд на произошедшее и у одной из основоположниц шоу-бизнеса современного Кыргызстана Ассоль Молдокматовой. Зная не понаслышке о проблемах отечественной эстрады, она считает, что бороться нужно не с последствиями, а с причинами происходящего.

Фото из интернета. Ассоль Молдокматова

«Во-первых, культура в Кыргызстане всегда финансировалась по остаточному принципу и редко когда об исполнителях вспоминают в будни. Как правило, вспоминают в период предвыборной агитации. Во-вторых, культура незаслуженно десятилетиями предается забвению. Нет поиска талантов в страновом масштабе, ведь Кыргызстан — это не только Бишкек, но и регионы, а самородков, если копнуть, много», — говорит Молдокматова.

Задачи, за которое пытается взяться отдельно взятое министерство, необходимо решать на уровне всего государства, считает она. Запреты ни к чему хорошему не приведут.

«Министерство культуры принялось цензурировать артистов? А не превратится ли это вновь в карательную систему? Прежде всего, должна быть внутренняя цензура у каждого человека. Собирать комиссии, которые превратятся в «инквизиторов искусства» гораздо проще, но судьи-то кто, господа?» — задается вопросом Ассоль Молдокматова.

По ее мнению, необходимы глобальные проекты, которые послужат культурному и духовному обогащению общества.

Четко представляю себе будущую схему цензуры Минкульта. При ведомстве будет действовать худсовет из числа неизвестных лиц, который будет решать, чьи песни и клипы достойны национальных традиций Кыргызстана, а чьи — нет. Еще одна схема для «смышленых». Зрите в корень, господа! Ассоль Молдокматова

Очередная бессмысленна бумажка

В Кыргызстане давно существует закон, устанавливающий все правила лицензирования услуг и товаров, напоминает юрист Владимир Плужник.

Фото из интернета. Владимир Плужник

«К закону есть положение о лицензировании отдельных видов товаров и услуг. Поэтому нет необходимости изобретать велосипед и городить новые нормативные акты, которых и так десятки тысяч. В данном случае министр, видимо, хочет просто остаться в истории как некий норматворец и ничего более», — считает эксперт.

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Вызывает немало вопросов, по его словам, и то, как государство будет контролировать соблюдение очередного искусственно придуманного им ограничения.

«Как юрист с большим стажем споров с государственными органами могу сказать точно — нововведение по лицензированию артистов ни к чему не приведет.

Это будет только лишнее препятствие для развития шоу-бизнеса. Формальное получение документа с дальнейшим размещением его в рамке на стене.

Качества выступлениям это явно не добавит, поскольку это конкурентный бизнес. И уж точно популярность артиста не будет завесить от того, есть у него эта бумажка или нет», — уверяет Плужник.

Министр и певец поменялись местами

И уж совсем неожиданное продолжение этот скандал получил накануне. Требующий наказания артистов глава Минкульта сам оказался на их месте.

Комитет гражданского контроля обвинил Нуржигита Кадырбекова в нарушении фундаментальных прав, присвоении себе несвойственных функций и потребовал его незамедлительной отставки.

Фото из интернета. Нуржигит Кадырбеков

«Нецензурные выражения не могут быть обоснованием репрессий против артистов и деятелей культуры, так как морально-нравственное воспитание является задачей родителей несовершеннолетних детей, но не государства», — отметили в комитете.

Ему также напомнили, что права и свободы не могут ограничиваться произвольно ни одним министром. Была озвучена инициатива и о ликвидации самого министерства как неэффективного и создающего лишнюю нагрузку на бюджет.

О реакции Кадырбекова на это заявление пока ничего не известно. Возможно, в ответ министр предложит ввести особую лицензию и для комитетов гражданского контроля.

И как стало известно, Минкульт все же лишил Курала Чокоева звания «Отличник культуры». Министерство также направило в аппарат президента предложение рассмотреть лишение Кайрата Примбердиева звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики».