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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Госагентство лесного хозяйства разработает норматив по качеству воздуха

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства разработает нормативы по качеству воздуха в Бишкеке, в котором будут указаны допустимые выбросы. Об этом на первой онлайн-встрече открытой общественной диалоговой платформы по обсуждению загрязнения воздуха в Бишкеке сообщила глава ведомства Динара Кутманова.

Она отметила, что проблема смога в столице стоит не первый год. «Наша задача — определиться с причинами, выделить приоритеты, выработать шаги и их последовательность. Пятилетний план мероприятий, принятый в 2018 году, требует корректировки, доработки», — отметила она.

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Динара Кутманова отметила, что необходимо разграничить мероприятия на те, которые можно реализовать без существенных ресурсов, и те, что требуют затрат. «Важно, чтобы обществу дали четкую картину, что мы понимаем, какая задача стоит перед нами и что выработали обоснованное решение. Но, к сожалению, до сих пор нет четкого понимания, что и зачем надо принимать», — добавила она.

Глава ведомства отметила, что на слуху у общественности только источники загрязнения: автотранспорт, сжигаемое для отопления топливо, но при этом упускается важный момент — рассеивание загрязнителей.

«И он определяется не финансовыми ресурсами, решение лежит в политической плоскости. Мэрия должна сделать акцент на том, каким образом идет градостроительство и как соблюдаются при этом экологические требования и нормативы. В обществе есть понимание, что качество воздуха определяется и таким фактором, как увеличение плотности застройки, сужение коридоров настолько, что город не вентилируется. И при таком продолжении подхода к строительству получим дальнейшее ухудшение», — отметила она.

В то же время Динара Кутманова отметила, что Генплан города не прошел экологическую эксперизу, хотя для его реализации должно было быть положительное заключение.

«Поэтому сегодня надо на этот аспект обратить внимание. Необходимо, чтобы Генплан разрабатывался и реализовывался с учетом нормативов по качеству воздуха, чтобы были введены допустимые уровни выбросов. Но их нет. И у ГАОССиЛХ сейчас задача — разработать их. Только когда будут расчеты, сколько город сможет вынести загрязняющих веществ, план мероприятий будет меняться с их учетом. Это позволит нам выстраивать приоритеты», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176902/
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