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Общество

214 потерянных документов вернула ГРС владельцам с начала года

348 потерянных документов с начала года поступило в бюро находок ГРС. 214 документов возвращены владельцам. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

По статистике, самыми теряемыми документами остаются паспорта и водительские удостоверения.

«Владельцам вернули 168 ID-карт и 34 общегражданских паспорта, 4 водительских удостоверения, 3 свидетельства о рождении, 1 свидетельство о регистрации брака, 1 военный билет, 1 аттестат, 1 диплом, 1 студенческий билет», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году ГРС запустила автоматизированную информационно-поисковую систему «Бюро находок», в базу данных которой вносятся все сведения о документах, найденных гражданами.

Государственная регистрационная служба призывает граждан, нашедших утерянные документы, сдать их в любое из территориальных подразделений ГРС, включая все почтовые отделения «Кыргыз почтасы». Если возникли вопросы, обратитесь в кол-центр ведомства по номеру 119. Также вы можете воспользоваться порталом электронных услуг для поиска и проверки наличия утерянных документов в базе данных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174518/
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