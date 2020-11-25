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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Обвиняемого Алмазбека Атамбаева сегодня на суде не будет

Фото 24.kg. Суд по делу о событиях в селе Кой-Таш

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

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Бывшего президента Алмазбека Атамбаева не доставили в зал заседаний. По данным адвоката Замира Жоошева, он официально написал заявление о том, что по утрам не сможет приезжать в суд.

«Бывший глава государства объяснил, что по утрам у него низкое давление, поэтому он попросил суд назначать заседания на послеобеденное время», — сказал Замир Жоошев.

Отметим, что сегодня суд должен принять решение об объединении уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева и других обвиняемых в одно производство. Так, суд должен принять решение об объединении следующих дел: по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, о коррупции (при покупке земельного участка в селе Кой-Таш), о незаконном обогащении, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174369/
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