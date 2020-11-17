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Общество

В городе Ош можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ, сифилис и гепатиты

В Оше в рамках месячника борьбы со СПИДом начала работу мобильная клиника по бесплатному тестированию на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С. Об этом сообщили в Республиканском центре «СПИД» Минздрава.

По его данным, мобильная клиника начала работать сегодня на площадке перед Драматическим театром имени Бабура. В ней любой желающий сможет анонимно и бесплатно пройти тестирование на инфекции, передающиеся половым путем (ВИЧ, сифилис), вирусный гепатит В и С, а также провести УЗИ брюшной полости, сдать анализ на сахар в крови.

В мобильной клинике работают врачи и медработники Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

Мобильная клиника в Оше будет работать с 08.00 до 19.00 в течение этой недели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173379/
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