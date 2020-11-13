Компенсацию не получил ни один медик, переболевший внебольничной пневмонией

Нет ни одного факта выплаты компенсации медработникам, переболевшим внебольничной пневмонией. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий юридическим отделом Минздрава Азамат Жумакеев.

По его словам, сейчас компенсации медицинским работникам выплачиваются на основании распоряжения правительства, предусматривающего выплаты только в случае лабораторно-подтвержденного COVID-19. «Когда принимали документ в мае, еще не было объединения пневмонии и коронавируса, говорили только про COVID-19, который подтверждался лабораторно», — отметил он.

Уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Министерства здравоохранения КР Индира Джумабаева отметила, что в законе о статусе медработника четко написано, что компенсации положены тем медикам, кто подвергся высокому риску здоровью при выполнении обязанностей в случае ЧС и ЧП.

«Там нет градации COVID-19 или пневмония. Сейчас порядок выплат находится на согласовании в правительстве. В случае его принятия у нас будет основание для выплат этой категории переболевших», — добавила она.

Напомним, что в июле Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.