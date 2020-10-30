ЦИК объявит о возвращении партиям уведомлений об участии в повторных выборах в Жогорку Кенеш и приложит решение Верховного суда. Так считает член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев и об этом заявил 24.kg.

Но сначала, по его словам, следует разобраться, почему избирательная комиссия просрочила подачу кассационной жалобы, почему не были вовремя представлены все документы, в частности об уплате госпошлины. Что это, безалаберность или преднамеренное действие?

«А так, мы примем решение на основе того, что постановил Верховный суд, возвращая нам наше заявление. Что касается избирательного залога, который был внесен политорганизациями на те выборы, которые прошли 4 октября, это 80 миллионов сомов, то по закону, конечно, мы обязаны им вернуть эти деньги. Так как итоги голосования признаны недействительными и де-факто выборы не состоялись. Но пока мы этот вопрос не обсуждали. Такого прецедента еще не было, и в законодательстве четко не прописано, что делать в этом случае», — подчеркнул член ЦИК.

Мое мнение — надо эти деньги направить на досрочную президентскую кампанию. Партии, конечно, могут не согласиться. Но если остальные члены Центризбиркома поддержат мою позицию, то политорганизации могут обжаловать наше решение в суде. Кайрат Осмоналиев

Он отметил, что пока этот вопрос в избирательной комиссии не поднимали.

Ранее возвращения залога через суд требовали партии «Реформа» и «Бир Бол».

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.