Минтруда предлагает утвердить правила регистрации и снятия с учета безработных

Министерство труда и социального развития предлагает утвердить правила регистрации и снятия с учета безработных. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в апреле 2020 года в Закон КР «О содействии занятости населения» внесен ряд изменений. В частности, что госуслуги в сфере содействия занятости предоставляются заявителям в любом территориальном подразделении вне зависимости от места жительства или места пребывания.

В документе указано — закон дополнен нормой, что порядок регистрации и учета безработных и ищущих работу граждан определяется правительством КР. Поэтому ведомство предлагает утвердить правила регистрации безработных граждан и снятия их с учета.

«Согласно правилам, регистрация граждан, обратившихся в территориальное подразделение в качестве безработных или ищущих работу, осуществляется по месту жительства либо по месту пребывания при личном обращении безработного с предъявлением паспорта; трудовой книжки или ее дубликата; документов, удостоверяющих его профессиональную квалификацию», — отмечено в документе.