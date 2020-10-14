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Общество

Зарплата персональных ассистентов за октябрь профинансирована полностью

Заработная плата персональных ассистентов, ухаживающих за детьми с ОВЗ, за октябрь профинансирована полностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.
 
По ее данным, на сегодняшний день 7 тысяч 471 персональный ассистент предоставляет социальные услуги 7 тысячам 621 ребенку с ограниченными возможностями здоровья, которому требуется постоянный посторонний уход и надзор.
Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составляет 4 тысячи 900 сомов. Отмечается, что добровольный патент и страховой полис приобретаются сотрудниками районных управлений труда и социального развития за счет республиканского бюджета.
 

Как уточнили в ведомстве, с начала текущего года для оплаты услуг персональных ассистентов из республиканского бюджета выделено 303 миллиона 62 тысячи 339 сомов.

 
Новая услуга персонального ассистента в Кыргызстане введена с 1 января 2019 года с целью оказания содействия в реализации права каждого ребенка на семейное окружение и поддержку родителей, имеющих детей/ребенка с тяжелой формой инвалидности, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Персональный ассистент, кроме предоставления социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, также оказывает содействие ребенку в реализации индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169194/
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