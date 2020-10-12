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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Около Первомайского райсуда Бишкека собрались сторонники Курсана Асанова

Около Первомайского районного суда Бишкека собрались сторонники экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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Экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов задержан

Примерно 100 человек требуют освободить его из-под стражи.

По словам адвоката Икрамидина Айткулова, задержание бывшего милицейского чиновника незаконно. Он объяснил, что Курсан Асанов до сих пор является кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша.

«В соответствии с законом он не может быть привлечен к уголовной ответственности и задержан. Его могут арестовать, только если задержали на месте преступления. Без согласия ЦИК никто не имеет права на задержание. Ему не должны избирать меру пресечения, поскольку это злоупотребление должностными полномочиями», — сказал Икрамидин Айткулов.

Курсан Асанов задержан в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168922/
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