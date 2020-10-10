Юристы призвали политиков действовать в рамках закона

Инициативная группа неравнодушных юристов «В рамках закона» подготовила несколько правовых дорожных карт и сценариев развития событий в Кыргызстане. Об этом сообщила адвокат Фатима Якупбаева.

Юристы подготовили предложения по тому, что сейчас делать Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, каковы законные процедуры выдвижения и утверждения премьер-министра и членов правительства. Есть рекомендации президенту, парламенту и национальному координационному совету.

«Мы настоятельно хотим убедить политические силы совершать свои действия только в рамках законодательства Кыргызстана», — подчеркнули юристы.