10:32
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Юристы призвали политиков действовать в рамках закона

Инициативная группа неравнодушных юристов «В рамках закона» подготовила несколько правовых дорожных карт и сценариев развития событий в Кыргызстане. Об этом сообщила адвокат Фатима Якупбаева.

Юристы подготовили предложения по тому, что сейчас делать Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, каковы законные процедуры выдвижения и утверждения премьер-министра и членов правительства. Есть рекомендации президенту, парламенту и национальному координационному совету.

«Мы настоятельно хотим убедить политические силы совершать свои действия только в рамках законодательства Кыргызстана», — подчеркнули юристы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168621/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане сообщают о военных в разных частях столицы
За минувшую ночь мародерства и погромов в Бишкеке не зафиксировали
Беспорядки в Бишкеке. Милиция ищет мужчину, стрелявшего на площади Ала-Тоо
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядят обе площади сейчас
ОБСЕ призывает стороны конфликта в Кыргызстане воздержаться от насилия
Дружинники совместно с правоохранителями будут патрулировать Бишкек
После беспорядков в центре Бишкека в Нацгоспиталь поступило пять пострадавших
Митинги в Бишкеке. На площади Ала-Тоо спорят сторонники Атамбаева и Жапарова
Пока другие митингуют. На Старой площади двое мужчин читают намаз
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
10 октября, суббота
10:23
Режим ЧП в Бишкеке. Ограничений на движение общественного транспорта нет Режим ЧП в Бишкеке. Ограничений на движение общественно...
10:23
Юристы призвали политиков действовать в рамках закона
10:21
Бишкекчане сообщают о военных в разных частях столицы
10:18
За минувшую ночь мародерства и погромов в Бишкеке не зафиксировали
10:11
Омурбек Текебаев может вернуть себе депутатский мандат