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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

На площади Ала-Тоо начался митинг сторонников Атамбаева и Бабанова

На площади начался митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. К ним присоединились участники марша против ОПГ. 

Собравшиеся почтили память погибшего в ходе столкновений с милицией 5 октября 19-летнего Алтынбек уулу Умутбек. Прочитали молитву. 

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. 

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в столице режим чрезвычайного положения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168532/
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