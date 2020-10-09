На площади Ала-Тоо начался митинг сторонников Атамбаева и Бабанова

На площади начался митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. К ним присоединились участники марша против ОПГ.

Собравшиеся почтили память погибшего в ходе столкновений с милицией 5 октября 19-летнего Алтынбек уулу Умутбек. Прочитали молитву.

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в столице режим чрезвычайного положения.