Ветераны силовых структур просят политиков проявить благоразумие и не довести общество до раскола. Об этом 24.kg заявил экс-замглавы ГКНБ генерал-майор спецслужб Артур Медетбеков.

По его словам, главное — не поддаваться на провокации, а правоохранительным органам не саботировать и нести службу, охранять город от набегов мародеров и оставаться вне политики. Ветераны силовых структур призывают лидеров политических партий увести с улиц своих сторонников, чтобы не допустить столкновений.

Артур Медетбеков напоминает, что ответственность, если произойдет кровопролитие, ляжет на все, без исключения, политические группы.

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения.

Сегодня в Бишкеке проходят митинги разных политических сил. На Старой площади митингуют сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.