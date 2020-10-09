15:59
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сооронкулова: Президент принял верное решение, инициировав процедуру отставки

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова заявила, что Сооронбай Жээнбеков принял правильное решение, инициировав процедуру своей добровольной отставки. Речь идет о последнем обращении главы государства, в котором он сообщил, что готов подписать все соответствующие указы и, после того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, сложить с себя полномочия.

«Что касается импичмента президенту, это должно быть решением нового парламента», — заявила сегодня Клара Сооронкулова.

«Процедура импичмента требует длительного периода, если все сделать на законных основаниях. Это займет как минимум три месяца. Это непростая процедура. Она требует четырех этапов, там участвует еще генеральный прокурор. Там должно быть предъявлено обвинение в совершении преступления. Какое мы сейчас ему будем предъявлять обвинение? Какое преступление он совершил, мы должны определиться», — сказала она.

Клара Сооронкулова отметила, что «мы сейчас должны растянуть жизнь этого парламента». «Омурбек Бабанов обещал, что по закону после признания выборов недействительными должны быть проведены новые. Он обещал, если он заступит, в течение десяти дней назначит голосование. И они будут проведены в установленный законом срок», — подчеркнула она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168496/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Пусть парламент сделает хоть одно доброе дело — создаст легитимное правительство
Клара Сооронкулова заявила, что не выдвигается в премьер-министры
Выборы-2020. На кандидата Клару Сооронкулову совершено нападение в городе Ош
Выборы-2020. ГКНБ просят начать проверку нарушений партией «Кыргызстан»
Это незаконное задержание. Клара Сооронкулова вступилась за инициаторов митинга
Клара Сооронкулова: В Кыргызстане хороший закон, но плохие исполнители
Депутат объяснил, почему против отмены наказания чиновников за контрабанду
Юрист раскритиковал инициативу Гульшат Асылбаевой контролировать интернет
В Кыргызстане нет закона, регулирующего ограничения при режиме ЧС
Правозащитники просят выпустить из СИЗО некоторых подозреваемых и женщин
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
15:58
Дружинники будут охранять офисы СМИ. Просят помощи Дружинники будут охранять офисы СМИ. Просят помощи
15:57
Мыктыбек Абдылдаев обратился к лидерам партий. Призывает разойтись сторонникам
15:53
События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
15:52
Сооронкулова: Президент принял верное решение, инициировав процедуру отставки
15:50
Митингующие у «Форума» выдвинулись к площади Ала-Тоо