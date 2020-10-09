Сооронкулова: Президент принял верное решение, инициировав процедуру отставки

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова заявила, что Сооронбай Жээнбеков принял правильное решение, инициировав процедуру своей добровольной отставки. Речь идет о последнем обращении главы государства, в котором он сообщил, что готов подписать все соответствующие указы и, после того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, сложить с себя полномочия.

«Что касается импичмента президенту, это должно быть решением нового парламента», — заявила сегодня Клара Сооронкулова.

«Процедура импичмента требует длительного периода, если все сделать на законных основаниях. Это займет как минимум три месяца. Это непростая процедура. Она требует четырех этапов, там участвует еще генеральный прокурор. Там должно быть предъявлено обвинение в совершении преступления. Какое мы сейчас ему будем предъявлять обвинение? Какое преступление он совершил, мы должны определиться», — сказала она.

Клара Сооронкулова отметила, что «мы сейчас должны растянуть жизнь этого парламента». «Омурбек Бабанов обещал, что по закону после признания выборов недействительными должны быть проведены новые. Он обещал, если он заступит, в течение десяти дней назначит голосование. И они будут проведены в установленный законом срок», — подчеркнула она.