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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митингующие заранее сняли с себя ответственность за возможные беспорядки

«Если будут беспорядки, за это ответственны лица, которые называют себя легитимными», — заявил член партии «Республика» Кубатбек Болотканов на митинге у Театра оперы и балета.

По его словам, представители каждой политорганизации будут в повязках разного цвета.

«Это наше отличие. Мы должны знать, кто чей сторонник», — сказал Кубатбек Болотканов.

«Омурбека Бабанова попросили возглавить правительство на два месяца. Потому что в президентских выборах он получил 30 процентов голосов и подвергся гонениям. Парламент должен собраться. Сегодня мы должны все решить», — сказал депутат ЖК Кенжебек Бокоев.

Митингующие скандируют: «Сооронбай кетсин!», «Бабанов!»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168493/
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