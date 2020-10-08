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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнес готов выступить посредником для стабилизации ситуации в стране

Фото из соцсетей. Бизнес хочет стать посредником в переговорах политиков

Сегодня состоялась встреча руководителей ведущих бизнес-ассоциаций Кыргызстана. Об этом сообщают ее представители.

Как отмечается, решено создать переговорную группу для урегулирования проблем и обеспечения безопасности бизнеса и предпринимательства, налаживания диалога со всеми структурами властей.  

Переговорная группа хочет положить начало диалога между политическими партиями, президентом и другими заинтересованными сторонами и оказать содействие в достижении компромиссного решения по возврату страны в правовое поле, снижению социальной напряженности и обеспечению жизнедеятельности экономики и всех сфер.

«Мы считаем, что включение независимых представителей бизнес-сообщества в переговорный процесс будет способствовать скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Мы выражаем уверенность, что переговорный процесс не будет привержен влиянию извне», — подчеркнули предприниматели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168366/
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