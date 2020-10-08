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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ситуация в Кыргызстане. Как социальные сети реагируют на происходящий бардак

В Кыргызстане разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели. Пользователи социальных сетей активно выражают свое мнение о том, что творится.

Находится место и юмору, порой и черному.

Кыргызстанцы недовольны, что вместо стабилизации ситуации политики, наоборот, только усложняют ее. Это ухудшает и без того сложную обстановку в республике.

 

Высказывались и мнения о возможных кандидатурах премьер-министра. Кыргызстанцы были отнюдь не в восторге от тех персон, которые им предлагали политики.

Переживали граждане и за дружинников, которые защищали Бишкек от мародеров. Каждый старался помочь, как может.

Активно пользователи социальных сетей выражали свое мнение и по кадровой чехарде, которая творится в стране. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168233/
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