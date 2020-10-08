В Бишкеке произошло ДТП. Погибла пятилетняя девочка

В Бишкеке в жилмассиве «Ак-Ордо» легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, ДТП произошло сегодня примерно в 00.30. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в БНИЦТиО. Уточняется, в результате аварии погибла пятилетняя девочка.

В управлении Патрульной службы милиции столицы сказали 24.kg, что в нынешней ситуации они не могут комментировать дорожные происшествия в Бишкеке.

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