Пьяные провокаторы ворвались в штаб народных дружинников

Пьяные провокаторы пришли в штаб народной дружины «Патриот» и потребовали их накормить. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь дружины Элан Абдыкеримов.

По его словам, несколько человек пришли в штаб дружинников, стали угрожать. «Они ворвались к нам с криками, матерились. Стали говорить, что это «народная» еда, мол, мы должны их кормить», — сказал пресс-секретарь.

В Бишкеке уже несколько дней проходит митинг сторонников Садыра Жапарова. Среди участников акции протеста есть пострадавшие. Им помогают волонтеры Красного полумесяца.