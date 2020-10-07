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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Пьяные провокаторы ворвались в штаб народных дружинников

Пьяные провокаторы пришли в штаб народной дружины «Патриот» и потребовали их накормить. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь дружины Элан Абдыкеримов.

По его словам, несколько человек пришли в штаб дружинников, стали угрожать. «Они ворвались к нам с криками, матерились. Стали говорить, что это «народная» еда, мол, мы должны их кормить», — сказал пресс-секретарь.

В Бишкеке уже несколько дней проходит митинг сторонников Садыра Жапарова. Среди участников акции протеста есть пострадавшие. Им помогают волонтеры Красного полумесяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168192/
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