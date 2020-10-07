Роза Отунбаева: В Кыргызстане есть легитимный президент и дееспособный парламент

Президент переходного периода Роза Отунбаева дала интервью российскому агентству «Интерфакс».

По ее словам, в отличие от 2010 года у нас есть дееспособный парламент, сколько бы мы его не критиковали, но он есть и работает, и необходимо, чтобы он сейчас подготовил все, для того чтобы провести новые выборы. «У нас есть президент, который стоит над всем процессом», — сказала она.

Она убеждена, что в настоящий момент для выравнивания ситуации необходима консолидация всех политических сил, и способствовать этому должны и президент и парламент.

По ее словам политические партии, протестующие против итогов парламентских выборов, должны проявить здравомыслие и патриотизм.

Так как необходимо не дать раскачаться всему государственному каркасу, и это задача обозримая. Роза Отунбаева

«Нам нужно закончить это время расшатывания, нам нужно собирать камни, нам нужно готовиться к новым выборам. Партии, которые привели в Бишкек много своего электората, должны сейчас думать о стратегии выборов, о своих программах», — сказала Роза Отунбаева.

«По горячим следам тех выборов партии будут готовиться к новым, и я надеюсь, что вся выборная кампания должна закончиться до Нового года, и мы будем иметь новый парламент», — уточнила она.

Роза Отунбаева считает, что для выхода из сложившейся в Кыргызстане ситуации «всем надо понимать друг друга» и не пытаться отказываться от помощи опытных политиков, призывая к люстрации.

«Сейчас надо думать о стране, думать о будущем, не надо проводить тотальную люстрацию, у нас есть политики, которые могут составить костяк выхода из этой ситуации», — отметила президент переходного периода.