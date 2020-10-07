22:58
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Роза Отунбаева: В Кыргызстане есть легитимный президент и дееспособный парламент

Президент переходного периода Роза Отунбаева дала интервью российскому агентству «Интерфакс».

По ее словам, в отличие от 2010 года у нас есть дееспособный парламент, сколько бы мы его не критиковали, но он есть и работает, и необходимо, чтобы он сейчас подготовил все, для того чтобы провести новые выборы. «У нас есть президент, который стоит над всем процессом», — сказала она.

Она убеждена, что в настоящий момент для выравнивания ситуации необходима консолидация всех политических сил, и способствовать этому должны и президент и парламент.

По ее словам политические партии, протестующие против итогов парламентских выборов, должны проявить здравомыслие и патриотизм.

Так как необходимо не дать раскачаться всему государственному каркасу, и это задача обозримая.

Роза Отунбаева

«Нам нужно закончить это время расшатывания, нам нужно собирать камни, нам нужно готовиться к новым выборам. Партии, которые привели в Бишкек много своего электората, должны сейчас думать о стратегии выборов, о своих программах», — сказала Роза Отунбаева.

«По горячим следам тех выборов партии будут готовиться к новым, и я надеюсь, что вся выборная кампания должна закончиться до Нового года, и мы будем иметь новый парламент», — уточнила она.

Роза Отунбаева считает, что для выхода из сложившейся в Кыргызстане ситуации «всем надо понимать друг друга» и не пытаться отказываться от помощи опытных политиков, призывая к люстрации.

«Сейчас надо думать о стране, думать о будущем, не надо проводить тотальную люстрацию, у нас есть политики, которые могут составить костяк выхода из этой ситуации», — отметила президент переходного периода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168185/
просмотров: 3027
Версия для печати
Материалы по теме
Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров
Кембриджский университет пригласил Розу Отунбаеву научным сотрудником
Скончалась мать бывшего президента Розы Отунбаевой
Разгон феминисток. Роза Отунбаева считает, что глава МВД должен уйти в отставку
Скандал с феминале. Роза Отунбаева возмущена отсутствием реакции депутатов
Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров КР
Временное правительство 2010 года. Что стало с известными политиками
Скопление большегрузов на границе. Роза Отунбаева о факторе Райыма-миллионера
Помилование Текебаева. Роза Отунбаева прокомментировала отказ в акции милосердия
Всемирные игры кочевников. Самые яркие моменты
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
22:05
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался п...
22:02
Возбуждены уголовные дела на Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова
21:56
Пьяные провокаторы ворвались в штаб народных дружинников
21:46
Депутаты парламента опять не могут собрать кворум
21:36
Митинг у Дома правительства закончился. Участники расходятся