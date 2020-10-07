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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

На площади есть пострадавшие. Волонтеры Красного Полумесяца оказывают помощь

На Старой площади Бишкека у Дома правительства продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова.

Среди участников акции протеста есть пострадавшие. 

Команды реагирования на бедствия Красного Полумесяца продолжают патрулировать Бишкек. Они оказывают помощь пострадавшим.

Группы дежурят на трех основных точках — центральной площади Ала-Тоо, Старой площади и у Дворца спорта. Их основная задача — оказание доврачебной помощи.

Вчера на экстренном заседании парламента в гостинице «Достук» часть депутатов утвердила кандидатуру Садыра Жапарова на должность и. о. премьер-министра.

Сегодня кандидат от «Ата Мекена» Тилек Токтогазиев также заявил, что претендует на эту должность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168184/
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