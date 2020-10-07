Сторонники Тилека Токтогазиева призывают выйти на митинг против Садыра Жапарова

У Дома правительства в Бишкеке продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова, которого часть депутатов предлагает назначить на должность и. о. премьер-министра.

Сторонники другого желающего занять эту должность — кандидата партии «Ата Мекен» Тилека Токтогазиева — мобилизуют молодежь выйти на митинг против Садыра Жапарова. Призывы они публикуют в соцсетях.

Отметим, что собравшиеся на Старой площади настроены агрессивно. Они окружили Дом правительства, где проходит заседание Народного координационного совета. Его члены объявили, что на переходный период, до избрания седьмого созыва, им переходят полномочия президента и правительства.