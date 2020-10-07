Омурбек Суваналиев обсудил с директором ФСБ России ситуацию в Кыргызстане

Состоялся телефонный разговор координатора силовых структур Омурбека Суваналиева с директором ФСБ России Александром Бортниковым. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности.

В ходе разговора обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в Кыргызстане и взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«По словам Александра Бортникова, совместная работа будет продолжена между спецслужбами в рамках партнерских договоров и международных соглашений. Директор ФСБ пожелал скорейшей стабилизации в стране и выразил уверенность в том, что силовые и правоохранительные органы КР смогут нормализировать ситуацию и общественный порядок. В свою очередь Омурбек Суваналиев выразил Александру Бортникову благодарность за поддержку и помощь, оказываемые российской стороной. Беседа прошла в конструктивной и деловой обстановке», — говорится в сообщении.