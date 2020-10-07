Гражданские активисты: Власть захватывают лица со спорной репутацией в обществе

«Стремительно разворачивающиеся события показали, что власть под прикрытием групп людей захватывают лица со спорной репутацией в обществе. Это попытка мародерства должностей и государственных учреждений», — заявили в гражданском союзе «За реформы и результат».

Активисты накануне сделали обращение ко всем политическим силам Кыргызстана с требованием вернуться в правовое русло. Но не были услышаны, как и многие другие представители гражданского общества и активные пользователи интернета. А отдельная группа депутатов, не имея кворума, попыталась под покровом темноты посадить в кресло премьер-министра Садыра Жапарова. Похожая ситуация была с должностью генерального прокурора, должностными лицами в регионах.

Это необходимо остановить для сохранения государства и создания условий для честных и свободных выборов. Гражданский союз «За реформы и результат»

«Мы продолжаем настаивать на том, что все здоровые политические силы должны отбросить свои амбиции и для сохранения государственности прийти к консенсусным договоренностям. Уходящий созыв Жогорку Кенеша в полном составе должен собраться на последнее заседание и назначить торага парламента и и. о. главы кабмина. Нардепам должна быть обеспечена безопасность, чтобы избежать психологического и физического давления со стороны деструктивных лиц. При этом на должности должны быть избраны личности, которые готовы отказаться от участия в предстоящих выборах. Кандидат на должность премьер-министра обязан, как того требует законодательство, внести программу и состав правительства», — говорится в обращении.

Гражданские активисты также призвали сформировать новый состав ЦИК и сменить руководство его аппарата. Это должны быть только представители гражданского общества и действующие члены Центризбиркома, которые доказали свою приверженность честным и свободным выборам: Атыр Абдрахматова, Гульнара Джурабаева, а также Динара Ошурахунова, Айнура Усупбекова, Эркина Убышева, Эдир Бова.

Исполняющим обязанности президента после отставки действующего должен стать торага Жогорку Кенеша, как того требует Конституция.

«Мы не ставим под сомнение кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева. Однако, как и все высшие назначения, избрание торага, который будет совмещать позицию и. о. президента, должно пройти в соответствии с законными процедурами. Должна быть определена дата новых выборов в Жогорку Кенеш, а партии и кандидаты, которые организовывали массовый подкуп голосов и различные махинации, при условии, что это будет доказано, не должны иметь право принять участие в новой выборной кампании», — призывают активисты.

Милиция должна вернуться на улицы города. Политические силы обязаны дать гарантии безопасности личному составу ОВД.

При этом они уверены, что временное руководство силовым блоком — МВД, Генеральной прокуратурой, ГКНБ — должно быть отдано неполитическим фигурам. Это должны быть профессионалы, которые пользуются доверием в обществе и уважаемы личным составом.

Одной из возможных кандидатур на должность генерального прокурора может быть Чолпон Джакупова, которая является сильным юристом и привержена ценностям прав человека. Гражданский союз «За реформы и результат»

«Мы также призываем президента Сооронбая Жээнбекова во имя нормализации обстановки в стране добровольно сложить полномочия. В противном случае Жогорку Кенеш должен в оперативном порядке реализовать процедуру импичмента. Мы также настаиваем на том, чтобы все политические силы пришли к консенсусу по дальнейшей реформе силового блока и судебной системе, которая должна быть начата после избрания нового созыва парламента. При этом судьи должны пройти процедуру люстрации, так как им доверия в обществе нет», — призывает организация.

Органы внутренних дел должны быть деполитизированы, создан гражданский менеджмент в МВД. С избранием нового созыва должен быть принят новый закон о полиции, в котором обеспечены правовые гарантии политической независимости правоохранительного органа. Система национальной безопасности должна быть пересмотрена полностью. Ей отведены лишь вопросы внешней и контрразведывательной деятельности. Обеспечен парламентский контроль за всем силовым блоком.

«В ближайшее время такая реформа силового блока и судебной системы невозможна, так как в текущих условиях она может привести к правовому коллапсу. Но с приходом новых депутатов созыва Жогорку Кенеша комплекс реформаторских мер должен быть реализован незамедлительно. Все партии, участвующие в выборах, призываем подписать многосторонний меморандум о намерениях по кардинальной реформе правоохранительной системы. Его сторонами могут быть представители различных организаций гражданского общества и все политобъединения. Мы готовы совместно с профессионалами из гражданского общества разработать пакет предложений по кардинальным преобразованиям», — заключили активисты.